Suomalaiset hylkäävät koiransa yhä useammin: "Koira on kuin kännykkä – kertakäyttökulttuuri näkyy"

– Minäkeskeisyys on lisääntynyt. Ajatellaan, että minä tarvitsen lemmikin nyt ja se pitää saada heti. Eläimiä myös esineellistetään enemmän. Kertakäyttökulttuuri näkyy eläinten ottamisessa, koira on kuin kännykkä. Koira halutaan antaa pois, jos se ei vastaakaan mielikuvaa tai kasvaa pennusta isommaksi.

Myös eläinsuojeluyhdistyksissä on havaintoja ilmiöstä. MTV Uutiset otti yhteyttä useampaan Suomessa toimivaan eläinsuojeluyhdistykseen ja tiedusteli, ovatko he huomanneet koirien hylkäämisen lisääntyneen. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä valtaosa oli huomannut ilmiön.

Suurin osa kyseisistä koirista on hyvinkin nuoria, 1–3 vuoden ikäisiä, mikä ehkä osaltaan kertoo kuvaa siitä, että koira on otettu pahimman korona-aallon aikaan pentuna.

"Eivät ole syitä luopua koirasta"

En minä tällaista tilannut

Laine huomauttaa, että kyseisen yhdistyksen seula adoptioon on tiukka ja määrä on silti kasvanut. Yhdistys perusti myöhemmin erillisen työryhmän ehkäistäkseen purettuja adoptioita.

Lisäksi huomattava osa yhteydenotoista on tullut ihmisiltä, jotka ovat ottaneet parin viikon sisällä kodinvaihtaja-koiran eikä se ollutkaan sopeutunut uuteen kotiin tai sen elämäntilanteeseen. Eli sanoisin, että kyllä, niin sanottujen kodinvaihtajien määrä on noussut tänä vuonna. Valtaosa näistä on ollut koiria, jotka eivät pysty asumaan kerrostalossa tai edes taajamassa, kärsivät eroahdistuksesta sekä eivät siedä muita koiria tai eläimiä, jonka vuoksi meiltä ei sopivia sijaiskoteja ole löytynyt.

Nopeasti katsottuna viimeisen 4 kuukauden ajalla näitä yhteydenottoja on ollut lähes parikymmentä. Suurin syy yhteydenottoihin on ollut elämäntilanteen muutokset, joihin koira ei sopeudu.

Koiramäärä vaihtelee joka vuosi, mutta viime vuosien aikana kaikkien lemmikkieläinten kohdalla sellaiset tiedustelut ovat lisääntyneet joissa kysytään, että mitä pitää tehdä kun on tullut pitovaikeuksia. Erityisen paljon kaneja on tarvinnut uuden kodin. Silloin neuvomme ensisijaisesti jättämään ilmoituksen eläinsuojeluyhdistysten ylläpitämään www.kodittomat.info -sivulle, jossa eläin yleensä löytää melko nopeasti uuden kodin.

Pienet söpöläiset myynnissä

Pelkästään Tori.fi -sivustolla koirien myynti-ilmoituksia löytyy 150 kappaletta 14.11.–10.1. välillä. Suurimmassa osassa myytävänä on kokonainen pentue, eli varsinaisia koiria on tarjolla useampi sata. Sivustolla on yritetty kitkeä pentutehtailijoiden määrää, mutta työ on kesken. Laine kertoo, että tiukennuksia on luvassa, mutta ne eivät ole vielä voimassa.