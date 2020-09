Todistaja kertoo julmasta koirien kaltoinkohtelusta Lopen koirahoitolassa: "Koira jo kiljui maassa, ja hän potki maata vasten"

"Löi häkin ovella, kuristi ketjulla"

– Käytännössä aina oli jonkinlaista kuljetushäkin ovella lyömistä, ketjulla kuristamista. Se oli (syytetyn) tapa toimia, minusta kovin kovakouraista. (Syytetyn) omasta mielestään hän on parempi kouluttaja kuin minä, sillä hänen mukaansa koiralle pitää näyttää niiden paikka. Olla niille kova.

Asiakkaan järkytys

– Kun viikon kuluttua hain koirani pois, (syytetty) tuli minua vastaan kynsisakset kädessä ja sanoi, että hän on juuri ollut leikkaamassa koirani kynnet. Huomasin että, että koirani oli laihtunut huomattavasti, kirsu oli veressä ja toisesta silmästä vuosi verta. Kun kysyin (syytetyltä) mitä oli tapahtunut, hän sanoi, että ei ole huomannutkaan ja koira on varmaan raapinut naamansa seiniin, kun on kuullut minun tulleen pihaan.