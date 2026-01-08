Tanskalaismedioiden mukaan maan suurlähettiläs oli tavannut myös Yhdysvaltain kongressin edustajia.
Tanskan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Jesper Möller Sörensen sekä Grönlannin edustaja Jacob Isbosethsen tapaavat korkea-arvoisia yhdysvaltalaisedustajia Valkoisessa talossa. Asiasta uutisoivat torstaina ainakin Tanskan yleisradioyhtiö DR, tanskalaislehti Berlingske sekä tanskalainen TV2.
Tanskalaismedioiden mukaan maan suurlähettiläs oli tavannut myös Yhdysvaltain kongressin edustajia.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ilmoitti keskiviikkona, että hän tapaa Tanskan edustajia ensi viikolla. Tanskan ulkoministerin Lars Lökke Rasmussenin mukaan Grönlanti ja Tanska pyysivät tavata Rubion Yhdysvaltojen viimeaikaisten Grönlantia koskevien lausuntojen vuoksi.
Valkoinen talo on sanonut, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee useita eri vaihtoehtoja Grönlannin saamiseksi Tanskalta. Trumpin mukaan Grönlannin hankkiminen on tärkeää Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle sekä maan vastustajien pelottelemiseksi arktisella alueella.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi keskiviikkona, että Trump käy kansallisen turvallisuuden tiiminsä kanssa aktiivisesti keskusteluja Grönlannin ostamisesta Tanskalta. Leavitt ei kysyttäessä sulkenut pois mahdollisuutta asevoimien käytöstä Grönlannin saamiseksi.
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on varoittanut aiemmin, että Yhdysvaltain mahdollinen päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle.