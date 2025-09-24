Venäjän mukaan sillä "ei ole muuta vaihtoehtoa" kuin jatkaa hyökkäyssotaansa.
Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio kehotti Venäjää lopettamaan tappamisen Ukrainassa tavatessaan Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa keskiviikkona.
Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustajan Tommy Pigottin mukaan Rubio toisti presidentti Donald Trumpin vaatimuksen, jonka mukaan Venäjän tulisi edetä merkityksellisellä tavalla kohti sellaista ratkaisua, joka johtaa Venäjän ja Ukrainan välisen sodan päättymiseen.
Tavattuaan tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Trump sanoi Truth Social -somekanavallaan, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet, ja enemmänkin.
Venäjä ehti tyrmätä Trumpin puheet jo aikaisemmin: Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi tapaamisessa toimittajien kanssa keskiviikkona, että on "virheellistä" ajatella, että Ukraina kykenisi valtaamaan takaisin Venäjälle menettämiään alueita.
– Ajatus siitä, että Ukraina voisi vallata jotakin takaisin, on meidän näkökulmastamme virheellinen, Peskov vastasi paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan.
Peskov sanoi aiemmin keskiviikkona julkaistussa radiohaastattelussa, ettei Venäjällä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Hän lisäsi, ettei Venäjän ja Yhdysvaltojen lähentymisestä ole ollut juuri mitään hyötyä.
Peskovin mukaan Venäjän erikoisoperaatio eli hyökkäyssota jatkuu, jotta Venäjä saavuttaa presidentti Vladimir Putinin asettamat tavoitteet myös tulevia venäläissukupolvia ajatellen.