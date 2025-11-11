Keskiviikkona on niin sanottu veropäivä, kun verottajan tiedot vuodelta 2024 tulevat julkisiksi. MTV Uutiset kävi läpi yrityskauppoja, jotka voivat tulolistoilla näkyä.
Suuret yrityskaupat ovat usein olleet tie valtakunnan suurituloisimpien listalle, joka päivitetään huomenna keskiviikkona Verohallinnon tarjoamien verotietojen pohjalta.
Hyvän tai erittäin lupaavan yrityksen myyjät ansaitsevat usein miljoonia tai jopa satoja miljoonia euroja.
Esimerkiksi viime vuosina tulolistan kärjessä on ollut Wolt-yrityksen perustajiin kuuluva Miki Kuusi. Yhdysvaltalainen Doordash osti Woltin vuonna 2022 noin seitsemällä miljardilla eurolla. Woltin perustajat saivat maksuksi Doordashin osakkeita.
Mikäli Woltin perustajat ovat myyneet paljon osakkeitaan 2024, heidänkin nimensä voivat näkyä yhä tulolistoilla korkeiden pääomatulojen myötä.
Näillä näkymin tulolistan kärki kuitenkin vaihtuu.
Tekoälyllä kärkeen?
Viime vuoden merkittävin tai ainakin yksi merkittävimmistä yrityskaupoista oli se, kun yhdysvaltalainen Advanced Micro Devices (AMD ) osti suomalaisen tekoäly-yhtiö Silo AI:n.
Kauppasumman on arvioitu olevan yli 600 miljoonaa euroa, mikä on tuonut Silo AI:n perustajalle Peter Sarlinille mittavat tulot.
Sarlin voi olla vuoden 2024 tulokuningas.
Muita merkittäviä yrityskauppoja 2024 ovat olleet esimerkiksi seuraavat myynnit:
Ranskalainen Total Energies SE osti jäteöljyjä jalostavan STR Tecoil Oy:n.
Eteläkorealaiseen Hyundai-konserniin kuuluva HD Hydrogen osti suomalaisen teknologiayhtiö Convion Oy:n 72 miljoonalla eurolla.
Metsäyhtiö Stora Enso kertoi lokakuussa 2024 ostavansa perinteikkään sahayritys Junnikkala Oy:n 137 miljoonalla eurolla.
Tiedot perustuvat yrityskauppojen parissa työskentelevän Advance Team -yrityksen listauksiin.
Junnikkala Oy:n kaupan on kuitenkin raportoitu vahvistuneen vasta alkuvuonna 2025, joten verotettavaa myyntivoittoa on saattanut syntyä Junnikkala Oy:n omistajille vasta tämän vuoden puolella.
Suomessa tehtiin esimerkiksi vuonna 2024 ainakin yli 400 yrityskauppaa. Suurimmasta osasta kauppoja ei kerrota rahasummia julkisuuteen, joten tulolistoilla voi olla yllättäjiä mukana.
Vuodelta 2023 vaikutuksia?
On myös mahdollista, että vuoden 2023 puolella julkistetut yrityskaupat vaikuttavat vuoden 2024 verotukseen.
Yrityskauppojen yksityiskohtien hiominen vie usein kuukausia ja rahat saattavat liikkua vasta seuraavan kalenterivuoden puolella.
Vasta rahaliikenne luo verotiedoissa näkyvää tuloa myyjille.
Vuonna 2023 sveitsiläinen Georg Fischer AG teki yli kahden miljardin euron ostotarjouksen suomalaisesta Uponor Oyj:stä. Uponor on talo- ja yhdyskyntatekniikka-alan yritys.
Uponor oli listautunut Helsingin pörssiin, joten sen omistusrakenne oli hyvin hajautunut. Mahdolliset suuromistajat saivat kuitenkin kaupasta mahdollisesti hyvin tuloja.
Suomalainen älymittaus- ja älyverkkoratkaisuja tarjoava Aidon Oy myytiin italialaiselle Gridspertise-yritykselle. On mahdollista, että kauppa saatiin viimeisteltyä vasta vuoden 2024 puolella.
Aidon Oy:n perustaneet suomalaiset sähköinsinöörit ja yrityksen sijoittajat saattoivat tehdä kaupassa hyvän tilin. Aidon Oy oli päässyt hyvään lentoon älykkäiden sähköverkkojen ja etäluettavien sähkömittareiden myötä.
Avoimuuden vaalimista vai tirkistelyä?
Veropäivä herättää suomalaisissa ristiriitaisa tunteita ja näin on myös toimittajien keskuudessa.
Suomalaisen yhteiskunnan avoimuus ja mahdollisimman suuri läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja, joihin myös julkiset verotiedot liittyvät.
Niin sanottu veropäivä lipsahtaa kuitenkin helposti tirkistelyn puolelle, sillä eri viihdejulkimoiden, taiteilijoiden ja urheilijoiden tulojen syynäyksellä ei hirveästi ole yhteiskunnallista arvoa. Kovasti ne kuitenkin yleisöä kiinnostavat, joten media tekee sitä, millä on kysyntää.
Viime vuosina keskustelussa on siirrytty hieman siihen suuntaan, ettei enää puhuta kovin paljon ”kateuspäivästä” vaan ennemmin hyvien veronmaksajien arvostuspäivästä. Se on terveellinen suunta.
Keskiviikkona mennään taas. Avoimuuden sekä tirkistelyn merkeissä.