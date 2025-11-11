Woltin ja DoorDashin kaupoista on Woltin mukaan maksettu Suomeen noin 400 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 verotiedot ja eniten ansainneiden lista julkistetaan keskiviikkoaamuna. Listalla on oletetusti useita Woltin nykyisiä ja entisiä johtajia, kuten vuoden 2023 tulolistan ykkönen Miki Kuusi ja Marianne Vikkula.

Kuusi nuorukaista perusti vuonna 2014 startupin, josta kasvoi miljardiyhtiö nimeltä Wolt. DoorDash sopi suomalaisen Woltin ostamisesta loppuvuodesta 2021. Tämä kauppa kantaa hedelmää pitkään myös Woltin silloisille johtohenkilöille ja muille työntekijöille.

Woltin ja DoorDashin kauppasopimuksen yhteydessä tehty osakekannustinohjelma, jolla Woltin johtohenkilöt ja työntekijät haluttiin sitouttaa jatkamaan työtään yhtiössä. Kannustinohjelman suuruus oli 500 miljoonaa euroa, ja se on sovittu nelivuotiseksi.

Wolt-DoorDash-kaupasta on Woltin selvitysten mukaan maksettu Suomeen veroja arviolta noin 400 miljoonaa euroa.

– Ja tullaan maksamaan ensi vuoden loppuun mennessä vielä arviolta noin 200 miljoonaa euroa lisää, Woltin viestinnästä kerrotaan.