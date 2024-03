Kommentti: Pilasivatko "oman pesän likaajat" Orpon tähtihetken EU-parlamentissa?

Pääministeri Orpo osallistui Strasbourgissa Tämä on Eurooppa -keskustelusarjaan, jossa eurooppalaiset johtajat käyvät Euroopan parlamentissa esittelemässä EU-visioitaan.

Suomalaisen sosiaalisen median vasemmalla puolella innostuttiin. Nythän se nähtiin, että Orpon oikeistohallitus on pilannut Suomen maineen maailmalla.

Selfieistä en osaa sanoa, mutta muu osuus Saramon tekstistä on p****puhetta, kuten joku vasemmistolainenkin saattaisi ilmaista.

Sanna Marinin vierailulla parlamentissa syyskuussa 2022 istuntosali oli korkeintaan puolillaan, aivan samoin kuin Orpon vierailulla eilen. Tämä on helppo tarkistaa EU-parlamentin videotallenteista.

Syytöksiä oman pesän likaamisesta

Espanjalaisen Iratxe Garcia Perezin puheenvuoron on syytetty olleen “tilaustyö” Suomen demareilta. On muun muassa epäilty, ettei Espanjassa tiedettäisi Suomen hallituskokoonpanoa ilman aktiivista kotimaista vaikuttamista.

Näissä piireissä perussuomalaisten mukaan ottaminen hallitukseen on ihan oikeasti kiinnostanut.

On toki mahdollista, että esimerkiksi kommentti valtiovarainministeri Riikka Purran saksikuvasta on päätynyt puheenvuoroon suomalaisten demarimeppien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Olisi perin outoa, jos demariryhmän puheenjohtaja ei keskustelisi suomalaisten kollegojensa kanssa ennen Suomen pääministerin vierailua.

Oikeistosomessa on tuohduttu yleisemminkin siitä, että sisäpolitiikka tuotiin EU-parlamenttiin.

Ilmeisesti lähes 30 vuotta unionissa ei ole riittänyt herättämään Suomessa ymmärrystä, että EU-politiikka on sisäpolitiikkaa ja sisäpolitiikka on EU-politiikkaa. Mepit eivät edusta EU-parlamentissa Suomen hallitusta, vaan heidät sinne äänestäneitä kansalaisia, joilla on erilaisia poliittisia mielipiteitä.