Työmarkkinajumia avaamaan pestattu Nykänen: Keskustelut etenevät hyvässä hengessä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi perjantaina 8. maaliskuuta Kesärannassa järjestetyssä tapaamisessa Mika Nykäselle tehtäväksi olla yhteydessä työmarkkinatahoihin ja selvittää, voisivatko he palata neuvottelupöytään.

Nykänen sanoi aikaisemmin STT:lle, että hänen keskustelukierroksellaan on tarkoitus kartoittaa, miten saataisiin kasaan tilanne, jossa työmarkkinaosapuolet voisivat jatkaa neuvotteluja.

"Ei uutta kerrottavaa"

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n kaksiviikkoinen poliittinen lakko on nyt puolivälissään.

Teollisuusliiton ja Sähköliiton lakon piirissä on esimerkiksi Outokummun ja SSAB:n terästehtaat Torniossa ja Raahessa.

SAK:laisten liittojen ohella myös keskusjärjestö STTK:hon kuuluva Ammattiliitto Pro on mukana toimissa.

Huoltovarmuus kunnossa

SAK:n kasvu ja vaikuttaminen -osaston johtajan Jyrki Konolan mukaan lakkojen toimeenpano on sujunut ensimmäisellä lakkoviikolla hyvin.

Konolan mukaan Huoltovarmuuskeskus on ollut yhteydessä lakossa oleviin liittoihin mahdollisten huoltovarmuusongelmien ehkäisemiseksi.

– Olen ymmärtänyt, että asiat on saatu hyvin sovittua. Sitä mukaa, kun huolia on ilmentynyt, ne on hoidettu pois, eikä ole syntynyt huoltovarmuusnäkökulmasta mitään riskejä, Konola sanoi STT:lle.