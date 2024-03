Oppositiosta karu uhkakuva työmarkkinamotista: Monen vuoden armageddon

Suomi on ajautunut vaikeaan juntturaan, kun Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus on ajamassa läpi työmarkkinauudistuksiaan, ja ammattiyhdistysliike yrittää järeillä poliittisilla lakoilla taivuttaa hallituksen neuvottelupöytään.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan edessä on pahimmillaan "monen vuoden armageddon", jonka seurauksia on vielä vaikea arvioida.

Hänen mukaansa on selvää, että Orpon hallituksen jälkeen tarvitaan iso korjausliike. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, voidaan Lindtmanin mukaan arvioida vasta myöhemmin.

Suomen työmarkkinoilla on perinteisesti nojattu kolmikantaiseen yhteistyöhön, jossa työntekijä- ja työnantajapuolen keskusjärjestöt ja maan hallitus pyrkivät yhdessä sopimaan merkittävistä uudistuksista.

Hallitus on perustanut kolmikantaisia työryhmiä uudistusten valmisteluun, mutta vaikka ay-liike on työryhmissä vastustanut uudistuksia, hallitus on edennyt haluamallaan tavalla.