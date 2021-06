Amerikkalaisille Putin on "vaarallinen roisto ja yksinvaltias" – näin Yhdysvalloissa on suhtauduttu huippukokoukseen

– Mitään erityistä henkilökemiaa ei kaksikolta odoteta. Keskustelu on täällä ollut sitä, että kannattiko tätä tapaamista edes järjestää. Pääosin republikaanien leirissä on arvosteltu Bidenia siitä, että miksi Biden tarjoaa Putinille tällaisen näyttävän tapaamisen maailman näyttämöllä juuri sen jälkeen kun Venäjältä on johdettu kyberhyökkäyksiä Yhdysvaltoihin, Karppinen sanoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.