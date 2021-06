MTV Genevessä: Tällaisessa 1700-luvun huvilassa Biden ja Putin tapaavat – alueella tuhansia sotilaita ja poliiseja

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola raportoi paikan päältä, että alueella on massiiviset turvajärjestelyt.

– Eilen kymmeniätuhansia ihmisiä oli viettämässä hellepäivää Geneven keskustassa ja Genevenjärven rannalla, mutta nyt tämä on täysin 3 000–3 500 sotilaan ja poliisin ympäröimä alue.

Piuhola kertoo, että alueen läheisyyteen ei ole asiaa yhdelläkään paikallisella. Puisto on suljettu kaksi kilometriä pitkällä piikkilanka-aidalla.

– Ydinkeskusta on hyvin autio, Piuhola kertoo.

Geneveläisille on annettu kehotus jäädä tänään etätöihin kotiin.

Näistä asiat ovat esillä

– Biden on sanonut, että hän ei edes yritä välejä lämmittää, mutta hänelle on tärkeää, että Venäjä olisi jotenkin paremmin ennakoitavissa, Piuhola raportoi.

– Tietenkin on isoja kysymyksiä, joista pitäisi päästä sopimaan. Varsinkin asevarustelun hillitseminen ja ajankohtaiset kysymykset, kuten Ukraina, Valko-Venäjä ja ihmisoikeudet Venäjällä.

Miksi Putinin tapaaminen vasta Bidenin Euroopan-kiertueen lopuksi?

– Tietenkin sillä on tärkeä merkitys, että suurvallat tapaavat. Se on yksi tärkeä signaali, että maailma on paikallaan ja suurvallat yrittävät hoitaa välejään.