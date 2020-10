Juhliiko USA:n presidentinvaalitulosta Eurooppa vai Venäjä? "On väläytelty, että tämä vuosi olisi Venäjän poliittisen vaikuttamisen huipentuma"

Sanansa sanottavana on asiasta kuitenkin myös maan rajojen ulkopuolisilla tahoilla.

– Tiedusteluviranomaisten julkituloissa on väläytelty sitä, että Venäjä on jatkanut poliittista vaikuttamista ainakin sosiaalisessa mediassa vuoden 2016 vaaleista asti, ja tämä vuosi olisi vaikuttamisen huipentuma, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen totesi MTV:n Uutisaamun Maailmanselittäjissä tänään.

– Samalla on kuitenkin todettu myös, että tuskinpa varsinainen äänestysprosessi on se, jota hakkeroidaan tai johon yritetään suoranaisesti vaikuttaa.

Trumpilla ja Putinilla synkkaa erikoisella tavalla

– Trump on selvästi viehättynyt aidosti Putinin persoonasta, koska hän on autokraatti, vahva mies ja johtaja. Ja Trump haluaa esittää myös itsestään vahvan johtajan kuvaa.

– Venäjän tärkein tavoite Yhdysvaltain suhteen on epävakauden synnyttäminen. Venäjä haluaa hajottaa Yhdysvaltoja, ja Trump on siihen Bidenia parempi.

– Ehkä siinä on jotain pelaamisen mahdollisuutta Venäjällä. Kiina taas kannattaa establishmentin puolelta tulevaa Joe Bidenia, Paronen toteaa.

Entä jos Biden voittaa vaalit?

– Yksi asia, joka on erityisen ajankohtainen, on Start 3 -sopimus, joka umpeutuu helmikuussa. Venäjä teki tarjouksen sen jatkamiseksi vuodella. Yhdysvallat on puolestaan esittänyt monia ennakkoehtoja sopimuksen jatkamiselle ja torjunut Putinin ehdotuksen.