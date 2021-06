Ydinaseet ja arktinen alue olivat Bidenin ja Putinin huippukokouksen pihvi, arvioi asiantuntija – "Jännitteet osuvat suoraan Suomeen"

Ensimmäinen edistysaskel hiertyneiden suurvaltasuhteiden liennyttämiseksi on Smithin mukaan näköpiirissä.

– On selkeä edistysaskel, jos suurlähettiläät palaavat. Myöskin voidaan katsoa jonkinlaiseksi konkretiaksi, että on sovittu, että ydinaseista jatketaan keskustelua ja molemmat suurvallat suhtautuvat asiaan, kuten suurvaltojen kuuluukin. Nämä ovat hyvin tärkeitä kokonaisuuksia ja se konkretia on siellä, Smith sanoo.