Amerikkalaisen Jessican kasvot menivät mustelmille hammasoperaation myötä: "Näytän kirjaimellisesti hirviöltä"

"Minua pelotti, se vain paheni joka tunti"

Lopulta hän uskaltautui esittelemään mustelmaansa somevideoilla . Rajuin mustelmaklippi on kerännyt yli kuusi miljoonaa katselukertaa.

– Näytän kirjaimellisesti hirviöltä ja oloni myös tuntuu hirviömäiseltä. Tiedän, että se on hölmöä ja pinnallista, mutta on vaikeaa nähdä itsensä tällaisena.

"Saan tavallisesti mustelmia helposti, mutta mitään tällaista en ollut koskaan kokenut"

Moni somessa alan ammattilaiseksi esittäytyvä piti mustelmaisuutta liian rajuna ja kehotti Mackoa heti ensiapuun tai lääkärinsä pakeille. Macko kertoi ottaneensa heti yhteyttä lääkäriinsä huomattuaan mustelmien laajuuden. Naisen mukaan lääkäri kuitenkin vakuutteli, että mustelmaisuus on tavallinen oire.

– Hän sanoi, että on jopa nähnyt yhden ihmisen, jolla tilanne oli pahempi. Saan tavallisesti mustelmia helposti, mutta mitään tällaista en ollut koskaan kokenut. Minulla myös on anemia, mikä on voinut aiheuttaa pahempia mustelmia.