Nuoli upposi 9-vuotiaan aivoihin Yhdysvalloissa – lääkäri ei ollut koskaan nähnyt vastaavaa

Nuoli kulki lähes kokonaan läpi 9-vuotiaan amerikkalaispojan pään, mutta vakavilta vaurioilta vältyttiin.

9-vuotias lapsi selviytyi kuin ihmeen kaupalla tilanteesta, jossa nuoli upposi hänen päähänsä. Gus Deterding ei saanut vakavia vammoja onnettomuudessa, kertoo Today.

Deterding oli maaliskuussa 2025 lähdössä metsästysretkelle isänsä kanssa. Deterding auttoi innoissaan lastaamaan metsästysvälineitä autoon, kun hän liukastui perheen pihatiellä ja kaatui kasvot edellä nuoleen, jota oli kantanut.

– Hän tuli sisään kiskottuaan nuolen ulos, hän oli aika hermostunut ja vuosi paljon verta, äiti Abby muistaa.

– Hän sanoi "kaaduin ja tämä nuoli meni nenääni".

Lapsi oli peloissaan ja kysyi, kuoleeko hän.

– Sanoimme, että et, verta vain tulee paljon, se näyttää pahalta, mutta et kuole. Haemme haavaan tikit, ja kaikki järjestyy.

Vaikutti tapahtuneen jälkeen terveeltä

Vanhemmat olettivat, että Deterding tarvitsee vain tikkejä haavaan. He suuntasivat ensiapuun. Lääkärit tilasivat kuvat Deterdingin päästä. He havaitsivat poskiontelon luun murtuneen. Lisäksi aivoissa vaikutti olevan "kupla".

Tässä vaiheessa lapsi oksenteli, ja verta tuli runsaasti. Perhe ohjattiin minnesotalaiseen lastensairaalaan, mihin Gus kuljetettiin helikopterilla. Kasvot tikattiin.

Noin kolmen tunnin kuluttua onnettomuudesta Deterding vaikutti terveeltä: hän jutteli ja käveli tavanomaiseen tapaan, eikä näössäkään ollut vikaa. Perhe pääsi kotiin, mutta palasi sairaalaan myöhemmin, koska Deterding oksenteli jälleen ja valitti lisäksi kovaa pääkipua.

Sairaalassa otettiin uudet kuvat. Aivoissa oli hieman verenvuotoa. Deterding päätyi lasten teholle.

Nuoli olikin kulkeutunut aivoihin

Totuus paljastui lopulta magneettikuvasta: nuoli oli kulkenut nenän haavan kautta aivoihin. Se oli pysähtynyt kahden sentin päähän kalloluusta. Oli siis vähällä, ettei nuoli kulkenut koko pään läpi.

Käsittämättömintä tilanteessa oli, että nuoli oli kulkenut kaulavaltimon ja -laskimon ohi vahingoittamatta niitä. Se ei ollut myöskään aiheuttanut vauriota aivoalueille, jotka vastaavat esimerkiksi liikkumisesta ja hengittämisestä.

– Ajattelin "miten tämä poika on elossa, eikä hänellä ole vakavia neurologisia vammoja", lääkäri Ken Maslonka kuvasi Todaylle.

Maslonka ei omien sanojensa mukaan ole 28 vuoden uransa aikana koskaan nähnyt nuolen "matkustavat läpi koko aivojen ja melkein poistuvan" niistä ilman vakavia vaurioita.

Sai luvan palata normaaliin elämään

Perheen uskonnollinen äiti kiitti lapsensa selviämisestä korkeampia voimia.

– Henkeni salpaantui, en voinut uskoa sitä, hän kommentoi.

Deterding oli sairaalassa kuusi päivää. Hän sai antibioottia mahdollisen tulehduksen suitsimiseksi, minkä lisäksi hänelle aloitettiin varmuuden vuoksi kouristuskohtauksia ehkäisevä lääkitys.

Kuuden viikon seurannassa saatiin hyviä uutisia: Deterding ei tarvitsisi enempää aivokuvia, ja hän sai luvan palata normaaliin elämään.

