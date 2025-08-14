Julianne löysi jääpalapussista jotain sinne kuulumatonta: "Onhan tämä nyt outoa"

Tästä syystä kaupasta ostetut valmiit jääpalapussit kannattaa aina tarkistaa ennen käyttöä.
Julianne Voisin, 32, pelasti kaupasta ostamastaan jääpalapussista jäätyneen sammakon.
Moni olisi alkuun voinut kuvitella, että jääpalojen seassa kohmettunut vihertävä sammakko olisi kuollut. Maatilaa Yhdysvaltojen Louisianassa pitävä Julianne on kuitenkin tottunut eläintenpitoon ja niiden hoitoon.
Julianne vei pikkusammakon haalean veden alle. Hänen suureksi ilokseen vesi virvoitti kämmenelle mahtuvan sammakon.
– Niin sitä pitää. Elätkö sinä? Sinä elät, Julianne iloitsee kuvaamallaan videolla.
Lue myös: Sammakko piilotteli kalifornialaisnaisen jääkaapissa kahden päivän ajan – näin sille lopulta kävi
Ei ensimmäinen kerta
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän on pelastanut sammakon jääpalapussista.
– Jos saisin kymmensenttisen joka kerta, kun pelastan jäätyneen sammakon jääpalapussista, olisi minulla jo kaksi kymmensenttistä. Onhan tämä nyt outoa, että tämä on tapahtunut jo kahdesti, vai mitä? Julianne pohtii.
Hän julkaisi videon sammakon pelastusoperaatiosta Instagramissaan. Videota on katsottu yli 13 miljoonaa kertaa ja siitä ovat tykänneet monet julkisuuden hahmot, kuten laulaja Ariana Grande.
– Olen yllättynyt, ettei se musertunut kuoliaaksi, kommentoi eräs käyttäjä.
– Kiitos, että pelastit sen hengen, kiitteli toinen.
– Miten tämä voi tapahtua kahdesti samalle ihmiselle, pohtii kolmas.
Lue myös: Sammakon kuono oli aivan liikaa: Samuelin, 2, hervoton reaktio isän antamaan luonnontieteiden oppituntiin tallentui videolle
Kuinka sammakko selvisi?
Opetushallitus tietää oppimateriaaleissaan kertoa, että sammakot kaivautuvat järven tai lammen pohjamutaan talveksi ja ovat horroksessa. Sammakko on vaihtolämpöinen.
Peda puolestaan kertoo, että sammakoiden ruumiin lämpö muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. Kylmähorroksessa sammakon ruumiin lämpö laskee lähelle nollaa ja elintoiminnot hidastuvat.
Lue myös: Tässä on maailman suurin konna: "Toadzillalla" oli kokoa lähes kolme kiloa
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähteet: Caters, Opetushallitus, Peda ja @creaturefarmanimals/Instagram