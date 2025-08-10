Ilotulitus karmealla tavalla pieleen Japanissa: Räjähdysten sarja sytytti laivoja tuleen

1:24imgKatso hurja video tapahtuneesta yläpuolelta.
Julkaistu 10.08.2025 06:37
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Yokohaman kaupungissa Japanissa tapahtui kummia kesken Mina Mirai Smart Festival -tapahtuman ilotulitusnäytöksen, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Laukaisualuksena käytetyllä proomulla syttyi sinne pudonneista ilotulitteista yllättäen tulipalo, joka sai paukut leviämään holtittomasti ympäriinsä. Tuli levisi, ja aiheutti palon myös toisella aluksella.

Tilanteesta kuvattu videomateriaali näyttää, että tilanne johti hallitsemattomaan räjähdysten sarjaan.

Viisi aluksella ollutta työntekijää pakeni tilannetta hyppäämällä mereen. Yhden kerrotaan saaneen lieviä vammoja tulitteista.

Viranomaisten mukaan sammutustyöt kestivät viisitoista tuntia.

Poliisin mukaan järjestäjä on kertonut laukaisujärjestelmän saaneen toimintahäiriön. Kaupungin pormestari on pyytänyt viranomaisia selvittämään perusteellisesti onnettomuuteen johtaneita syitä.

Lue myös: Ilotulitteiden ampuminen Helsingin keskustassa sai kaveriporukan poistumaan – "Vaarallinen meininki"

Lisää aiheesta:

Raketeilla lastattu rekka ajoi kolarin – video näyttää ällistyttävän lopputuloksenMykistävä liekkimeri valtasi taivaan Taiwanissa – apuun tarvittiin 39 paloautoaHitsauskipinästä se lähti: Ilotulitevarastolla valtava räjähdys IntiassaIlotulitustehtaan räjähdys vaati kuolonuhreja Filippiineillä – video näyttää nuoren pojan hämmästyttävän pelastumisenMitä ihmettä tapahtui Smooth Sea -säiliöaluksella? Valvontakamera tallensi, kun öljytankkeri räjähti satamassaLuksusjahti syttyi ilmiliekkeihin – matkustajat joutuivat karmivaan tilanteeseen Shanghain halkovalla joella
JapaniIlotulitteetMitä ihmettä?OnnettomuudetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Japani