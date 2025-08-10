Ilotulitus karmealla tavalla pieleen Japanissa: Räjähdysten sarja sytytti laivoja tuleen

Yokohaman kaupungissa Japanissa tapahtui kummia kesken Mina Mirai Smart Festival -tapahtuman ilotulitusnäytöksen, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.
Laukaisualuksena käytetyllä proomulla syttyi sinne pudonneista ilotulitteista yllättäen tulipalo, joka sai paukut leviämään holtittomasti ympäriinsä. Tuli levisi, ja aiheutti palon myös toisella aluksella.
Tilanteesta kuvattu videomateriaali näyttää, että tilanne johti hallitsemattomaan räjähdysten sarjaan.
Viisi aluksella ollutta työntekijää pakeni tilannetta hyppäämällä mereen. Yhden kerrotaan saaneen lieviä vammoja tulitteista.
Viranomaisten mukaan sammutustyöt kestivät viisitoista tuntia.
Poliisin mukaan järjestäjä on kertonut laukaisujärjestelmän saaneen toimintahäiriön. Kaupungin pormestari on pyytänyt viranomaisia selvittämään perusteellisesti onnettomuuteen johtaneita syitä.