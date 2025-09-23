Luonto-ohjaaja Ossi Blomqvist valmisteli Alone Suomi -ohjelman kilpailijoita erämaata varten ja antoi muun muassa elintärkeitä turvallisuusohjeita. Nyt hän kertoo, mikä on kaikista tärkeintä, jos aikoo selvitä luonnossa pitkään.

Luonto-ohjaaja Ossi Blomqvist työskentelee Alone Suomi -ohjelman tuotannossa kouluttajana ja muun muassa opasti kahdeksaa kilpailijaa turvallisuusasioissa ennen kuin he lähtivät yksin erämaahan.

Kilpailijoilla ei ole luonnossa yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään erämaassa selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon.

Blomqvistilla itsellään eräilykokemusta on paljon, ja nykyisin luonnossa liikkuminen on hänelle elämäntapa. Hän harrastaa niin lähiretkeilyä, pitkiä vaelluksia, selviytymisvaelluksia kuin yksinvaelluksia.

Ykkösasia luonnossa selviytymisessä on Blomqvistin mukaan asenne.

– Jos olet luovuttanut jo henkisesti, niin millään ei ole sen jälkeen merkitystä. Kaikki lähtee sinusta itsestäsi. Kun sinulla on pää mukana, niin sinulla on kaikki tärkeä mukana, hän tiivistää MTV Uutisille.

Erämaassa täytyy olla varovainen kaiken suhteen, sillä apu on yleensä kaukana. Blomqvist nostaa esiin kuitenkin kaksi isointa elementtiä turvallisuuden kannalta: tuli ja vesi.

– Tulella saat poltettua erittäin kriittisiä tarvikkeita, asioita ja itseäsi. Ja hukkuminen taas on vähän liian helppoa. Jos kolme viikkoa selviät ilman ruokaa ja kolme päivää ilman juotavaa, niin ilman happea selviät kolme minuuttia. Joten on aika selvää, että vesistöt ovat niitä vaarallisimpia paikkoja, hän kertoo.

Katso videolta, mitkä ovat luonto-ohjaaja Ossi Blomqvistin mielestä kolme tärkeintä asiaa erämaassa selviytymisen kannalta.