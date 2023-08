"Yhtä haitallista kuin muussa muodossa nautittu alkoholi" – sorrutko sinäkin harhaluuloon näistä suosikkijuomista?

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa tiedotteessaan suomalaisten koholla olevien maksa-arvojen yleisimmistä syistä, jotka ovat ylipaino sekä alkoholi. Jopa 85 prosenttia maksakirrooseista johtuu alkoholista, ja rasvamaksa on liiton mukaan jopa neljäsosalla suomalaisista aikuisista. Rasvoittuminen on salakavalaa, sillä se ei tavallisesti aiheuta oireita, ennen kuin maksan toiminta on jo heikentynyt.