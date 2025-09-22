44-vuotias mies tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen naisystäväänsä kohdistuneista törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta.

Helsingin käräjäoikeus on maanantaina tuominnut 44-vuotiaan miehen Helsingissä 12.–13. kesäkuuta tänä vuonna tehdyistä törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta yhteensä viiden vuoden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisäksi vastaaja on velvoitettu korvaamaan asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä noin 29 000 euroa.

Tuomittu mies on kertonut menettelynsä johtuneen alfa-PVP:n eli niin sanotun peukkuhuumeen aiheuttamasta sekavuustilasta. Oikeuden mukaan kyse oli tuoreehkossa parisuhteessa tapahtuneen yhteisen, myös päihteiden käyttämistä sisältäneen ajanviettämisen jälkeisestä tilanteesta, johon oli sisältynyt useita tunteja kestänyttä vapaudenriistoa ja voimakasta lähisuhdeväkivaltaa.

Järjetöntä väkivaltaa

Väkivaltaa on tuomiossa kuvailtu laajalti. Tuomittu on pahoinpidellyt uhria lyömällä tätä nyrkillä kasvoihin useita kertoja, vetämällä hiuksista, potkimalla tätä päähän ja vartaloon, hakkaamalla tämän päätä lattiaan sekä painamalla polveaan uhrin kasvoihin ja ylävartaloon.

Tuomittu oli lisäksi käsillään kuristanut uhria kaulasta, haavoittanut päänahkaa veitsellä, tunkenut ainakin veitsen tupen naisen emättimeen tai peräaukkoon, uhannut uhria useita kertoja suusanallisesti tappamisella ja uhrin pojalle tehtävällä väkivallalla tehostaen uhkauksiaan pitämällä erilaisia veitsiä kädessään sekä juuri ennen poliisien saapumista vielä kuristanut naista hupparin narulla niin, että poliisien saapuessa naru oli ollut naisen kaulan ympärillä.

Teosta aiheutui useita tajunnanmenetyksiä, silmien muurautuminen lähes umpeen, runsaasti mustelmia kasvoihin ja päähän, turvotusta ja ruhjeita, kolmen senttimetrin kokoinen haava päänahkaan, ruhjeita kaulaan, yläselkään sekä murtumat vasempaan ranteeseen ja nenäluun tyveen.

Oikeuden mukaan tekoon liittyi myös raiskaamisen aikana tapahtunutta kuristamista, satuttamista ja nöyryyttämistä: Tuomittu on muun muassa virtsannut ja sylkenyt uhrin päälle ja pakottanut seksiin liittyen rukoilemaan polvillaan samalla, kun tuomittu on virtsannut uhrin päälle.

Lisäksi tuomittu rikkoi väkivallan yhteydessä useita huonekaluja ja muuta irtaimistoa erityisesti pääasiallisena tapahtumapaikkana olleessa uhrin pojan huoneessa. Uhrin poika ei tapahtumahetkellä ollut ollut asunnossa.

Poliisi keskeytti kuristamisen

Rikos kävi ilmi, kun poliisipartio oli mennyt uhrin asuntoon 13.6.2025 aamuyöllä noin kello viideltä ja murtanut ulko-oven, jota vastaaja ei ollut avannut. Naapuri oli soittanut hätäkeskukseen uhrin asunnosta kuuluneen metelin perusteella. Lisäksi tuomittu oli soittanut itse hätäkeskukseen sekavan puhelun, jossa vastaaja oli kertonut ilmeisen harhaisesti olevansa uhattuna ulkopuolelta tulevien vihamielisten henkilöiden toimesta.

Oikeudessa kuultujen poliisitodistajien uskottavasti kertoman mukaan uhri oli poliisin sisään mennessä ollut tajuton ja maannut pimeässä makuuhuoneessa pääosin sängyn alla ilman housuja alavartalo paljaana. Tajuton uhri oli näyttänyt ”henkihieveriin” hakatulta, silmät olivat umpeen muurautuneet sekä huulet ja kasvot muutoinkin turvonneet ja veriset. Uhrin kieli oli roikkunut ulkona.

Syyttäjä luki miehelle syytteet tapon yrityksestä. Tapon yritystä koskevalle syytteelle ei kuitenkaan käräjäoikeudessa kertynyt tuomitsemiskynnyksen ylittävää näyttöä siitä huolimatta, että selvitetyksi katsotut, kuristamisen ohella suoritetut voimakkaat, raivokkuuteen ja itsehillinnän menettämiseen viittaavat hakkaamiset ja potkimiset sekä samanaikaiset suulliset tappouhkaukset, nöyryyttämiset ja ”huorittelut” viittasivat sinänsä käräjäoikeuden mielestä itsessään täydelliseen välinpitämättömyyteen väkivallankäytön seurausten suhteen ja viittasivat tällaisenaan jopa tarkoitukselliseen, sitkeään surmaamispyrkimykseen.

Käräjäoikeus on rangaistusta mitatessaan katsonut, että tekokokonaisuus on ollut sekä törkeän raiskauksen että törkeän pahoinpitelyn osalta lajissaan vakava.

Itseaiheutettu sekavuus ei tuonut lievennystä

Vastaaja itse oli kertonut menettelynsä ja teonhetkisen mielentilansa johtuneen nimenomaan aikaisemmin mainitun alfa-PVP:n eli niin sanotun peukkuhuumeen käytöstä, josta vastaaja oli ilmoituksensa mukaan mennyt sekaisin. Alfa-PVP:tä oli löytynyt myös vastaajan verestä ja asunnosta oli valokuvien mukaan löydetty viitteitä sen käytöstä. Vastaaja oli kertonut alkaneensa käyttää alfa-PVP:tä alkuvuodesta 2025 alkaen ja jääneensä heti koukkuun.

Käräjäoikeus katsoi, että alfa-pvp:n arvaamattomat vaikutukset ovat yleisesti tiedossa ja vastaajankin on täytynyt tietää tämä ryhtyessään käyttämään huumetta. Vaikka vastaaja oli ollut tekohetkellä hyvin sekavassa mielentilassa ja ilmeisen harhainen, oli tila ollut vastaajan itsensä aiheuttama, eikä se siten poista rangaistusvastuusta eikä vaikuta rangaistukseen lieventävästi.

Käräjäoikeus on arvioinut, että oikeudenmukaisessa suhteessa rikosten vakavuuteen ja niistä ilmenevään tekijän syyllisyyteen olevana riittävänä seuraamuksena voidaan pitää yhteistä viiden vuoden pituista ehdotonta vankeusrangaistusta. Vastaaja on ollut tapahtuma-ajankohdasta alkaen tutkintavankeudessa ja hänet on tuomiolla määrätty pidettäväksi edelleen vangittuna ottaen huomioon tuomitun rangaistuksen pituuden. Miestä ei ole aiemmin tuomittu vankeuteen.

Oikeus ratkaisi asian yksimielisesti lautamieskokoonpanossa. Tuomio ei ole lainvoimainen.