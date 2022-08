Älä unohda tärkeää vaihetta! Kosmetologi kertoo, miten loihdit tasaisen ja kestävän tuloksen itseruskettavilla

Kaupan hyllyt notkuvat erilaisia rusketusta lupaavia tuotteita, ja nykyisin saatavilla olevissa itseruskettavissa on paljon valinnanvaraa.

– Tänä päivänä se on monelle tärkeä, kun ei näistä Suomen kesäkeleistä aina tiedä, onko se aurinko näkyvissä, yrittäjä ja Suomen Kosmetologien Yhdistyksen SKY-Kosmetologi Leila Riihikangas toteaa.

Riihikangas on ollut kauneudenhoitoalalla 20 vuotta. Hän omistaa Kauhavan Alahärmässä Kauneushoitola Leidin , joka tarjoaa asiakkailleen suihkurusketuksia sekä kotikäyttöön tarkoitettuja itseruskettavia.

Alkuun asteittain päivettävällä voiteella

Itselle sopivin tuote kannattaa valita aina oman ihon tarpeiden ja halutun lopputuloksen mukaan. Koska kauppojen valikoima on nykyisin niin laaja ja monipuolinen, voi aloittelijalla mennä nopeasti sormi suuhun pohtiessaan, minkä purkin itselleen valitsee.

– Niitä on monenlaisia. Levityskintaalla saa tasaisinta jälkeä, Riihikangas toteaa.

Levityskinnas on samettinen itseruskettavan levittämiseen tarkoitettu hanska, joka suojaa kämmenten kuivaa ihoa väriltä. Sellainen kannattaa hankkia, jos itseruskettavista haluaa hakea iholle väriä.

Tärkeä esityö ennen itseruskettavan käyttöä

Tärkeintä onnistuneen tekorusketuksen loihtimisessa on esityö. Muista kuoria ja kosteuttaa iho ennen itseruskettavan käyttöä, jotta saat tasaisen rusketuksen.

– Valmistelu on tärkeää. Tällä tarkoitan ihon kuorintaa, eli jos iholla on kuollutta solukkoa, niin silloin väri imeytyy ihon kuolleeseen solukkoon, joka varisee ensimmäisenä pois. Silloin lopputulos on laikukas, Riihikangas muistuttaa.