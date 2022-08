Tissuttelu, herkuttelu ja aurinko jättävät jälkensä kasvoihin – nappaa asiantuntijan vinkit arjen ihonhoitoon

Elokuun loppu on otollista aikaa tehdä lempeän tiukka ryhtiliike omassa ihonhoidossa. Moni palaa kohti arkea kesälomien jäljiltä, pisamat haalenevat nenänpielistä, rusketus katoaa ja valon määrä vähenee lämpimän vuodenajan vaihtuessa kohti kylmempää.

Vaikka ajatukset olisivatkin jo tiukasti arjen aherruksessa kiinni, voivat kesän riennot näkyä vielä hipiällä. Iho on voinut ottaa osumaa auringossa palamisesta, rasvaisesta grilliruoasta, terassilla tissuttelusta ja epäsäännöllisestä elämänrytmistä. Myös yöttömän kesän unettomat yöt näkyvät todennäköisesti ihollasi.

– Iho on yleensä punakka ja turvonnut, mikä viittaa nesteeseen iholla, iholla voi olla pigmenttilaikkuja ja se voi olla yleisesti tosi tukossa, Tuomola listaa yleisiä iho-oireita.

Tuomola on tehnyt töitä kauneudenhoidon ja ihonhoidon parissa jo 27 vuoden ajan. Hän pyörittää omaa kauneushoitolaansa Kauneushoitola Lumia Varkaudessa.

Suomalaiset paremmin perillä auringon vaaroista

Tuomola kertoo, että hänen uransa aikana suomalaisten suhtautuminen ihonhoitoon on muuttunut.

– Ihonhoito ja auringolta suojautumisen tärkeys on pikkuhiljaa alkanut mennä perille, hän toteaa.

Kesäauringon aiheuttamat vauriot huomataan kauneushoitoloissa

Tyvisolusyöpä, eli basaliooma, on yleisin ihosyöpä, kertoo Terveyskirjasto . Se ei kehity hetkessä, vaan hitaasti vuosien saatossa. Tavallisesti basaliooma voidaan kuitenkin parantaa.

Positiivista on Tuomolan mukaan se, että ihmiset ovat nykyisin valveutuneempia. Hän kertoo, että asiakkaat usein pyytävät häntä hoidon yhteydessä tarkistamaan pigmenttiläiskiä ja luomia kaiken varalta. Jos on epävarma, kannattaa aina mieluummin käydä lääkärissä näyttämässä kuin jäädä kotiin jahkailemaan.

– Olemme usein ensimmäiset, jotka huomaavat ja on velvollisuuskin kertoa asiakkaalle, että nyt on syytä lähteä lääkärille, Tuomola toteaa.

Mikä ihotyyppi minulla on?

Sekaiho on suomalaisten yleisin ihotyyppi, Tuomola paljastaa. Sekaihossa kasvojen t-alueella, eli otsalla, nenässä, poskien etuosassa ja leuassa näkyy laajentuneita ihohuokosia ja iho on herkkä kiiltelemään.

Rasvainen iho on kauttaaltaan altis epäpuhtauksille, kun taas kuivalla iholla epäpuhtauksia ei juuri näy, paitsi yksittäisiä nenänpielissä. Kuivassa ihossa sisäinen kosteustasapaino on kärsinyt.

Neljäs ihotyyppi on niin kutsuttu normaali iho. Se ei tunne erityistä kuivuutta tai rasvaisuutta. Normaali iho on ihonhoidossa tavoiteltava hipiän olotila.

Herkkää ihoa Tuomola ei pidä erillisenä ihotyyppinä. Kaikki ihotyypit voivat ajoittain ärtyä. Iho voi herkistyä käytetystä kosmetiikasta, väärästä ruokavaliosta tai kesällä liiallisesta auringonotosta. Kun iho on ärtyneen punakka, kannattaa aina koittaa selvitellä, mistä se ei ole pitänyt.

Asiantuntijan avustuksella on järkevää selvittää oma ihotyyppinsä, jos on siitä itse epävarma.

Hän kertoo, että on myös ihan normaalia, että ihotyyppi hiukan vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Ajoittain myös rasvoittuva iho voi kiristää, jolloin sille ei välttämättä riitä samat voiteet kuin kesällä.

Miltä ihosi näyttää kesän lopulla?

Kesän myötä rasvoittuvaisuuteen taipuva iho voi olla tukkoinen ja todennäköisesti kaipaa syväpuhdistusta. Lisäksi monia suomalaisia vaivaa ihon pintakuivuus erityisesti poskilla. Poskipäiden iho on ohutta ja sen alta voi kuultaa läpi laajentuneita verisuonia, jotka voivat lisästä punakkuutta kasvoilla.

– Pintakuivuus on yleinen ongelma, jossa ihon pinta hilseilee ja kiristää, Tuomola toteaa.

– Arkeen palatessa on helppo ottaa rutiinit taas käyttöön, jos ihonhoitoa on laiminlyönyt kesällä, Tuomola toteaa.

Näin helppoa ihonhoito voi olla

Tuomola kannustaa puhdistamaan ihon aamuin ja illoin. Jos iho punoittaa esimerkiksi auringon takia, voi rauhoittava seerumi auttaa. Yöaikaan seerumin kanssa on hyvä käyttää hoitavaa yövoidetta. Aamulla kasvojen kevyen pesun jälkeen panosta hoitovoiteeseen ja suojakertoimeen.

– Illalla iho on hyvä puhdistaa, kun on hikoillut ja oleillut auringossa, ja laittaa hyvät hoitovoiteet vaikuttamaan, niin kyllä varmasti välttyy näppylöiltä, hän arvioi.

Hiki voi tukkia ihohuokosia. Sen takia kasvot on hyvä puhdistaa iltaisin ennen nukkumaan menoa. Rasvoittuva iho on syytä pestä myös aamuisin kevyesti, koska ihon pinta voi olla rasvainen yön jäljiltä. Kesällä moni pesee kasvot mökillä pelkällä järvivedellä. Tuomola vinkkaa nappaamaan mukaan aina jonkin kevyesti vaahtoutuvan puhdistustuotteen.

– Se on ihan sama, missä ollaan, kunhan sen ihon saa puhtaaksi, hän toteaa.

Hiessä on aina bakteereja. On tärkeää saada bakteerit pois iholta, jotta ne eivät lisää näppyjä ja finnejä.

Jos olet laiska ihonhoidon suhteen ja toivot pääseväsi mahdollisimman helpolla, on Tuomolalla muutama vinkki.

– Tärkeintä on ihon puhdistus ja hyvä hoitovoide. Pidä tarvitsemasi tuotteet lähellä siellä, missä peset kasvot aamuisin ja iltaisin. Keskity siihen, mitä itse haluat ja mistä itse pidät tuotteiden koostumuksen ja tuoksun perusteella, jotta ihonhoito olisi mielekästä käyttää ja samalla helppoa, Tuomola kertoo.

Tällä hetkellä muodissa on hyvin luonnollinen, ihmisen omaa kauneutta korostava ihanne. Markkinoilla onkin runsaasti laadukkaita moneen eri käyttöön soveltuvia tuotteita. Parhaimmillaan yksi purkki riittää, eli hyllyjen ei tarvitse notkua kymmenistä erilaisista seerumeista, aurinkovoiteista ja yövoiteista. Satsaa siis laadukkaaseen hoitovoiteeseen, jossa on päiväkäytössä mukana riittävä aurinkosuoja ja hiukan myös väriä antamaan peittävyyttä ja tasaisempaa sävyä kasvoille.

Purkkirusketuksesta hehkua iholle

Kesällä hankittua rusketusta voi pidentää käyttämällä itseruskettavia tuotteita. Tuomolan mukaan markkinoilla on nykyisin moneen eri tarpeeseen soveltuvia ruskettavia voiteita, vaahtoja ja omiin hoitovoiteisiin sekoitettavia tippoja.

Kesän jälkeen itseruskettavan levittämisellä voi jatkaa rusketusta iholla vaikka läpi vuoden. Nykyisin, kun tiedetään auringonvalon haittavaikutuksista, on kauniin hehkun loihtiva purkkirusketus erittäin varteenotettava vaihtoehto auringossa itsensä käristämiselle.

– Itseruskettavat ovat loistava vaihtoehto, jos ei voi olla auringossa, eli jos on vaikka niin kalpea tai iholla punapigmenttiä, Tuomola toteaa.

Syksyn uudet tuulet

Vaikka elokuu on vielä kesäkuukausi, on aika jo kääntää katse kohti syksyä. Tuomolan mukaan ihonhoidossa ja ylipäätään kauneudessa on tällä hetkellä hyvin kaiken salliva ilmapiiri. Meikeissä näkyvät rohkeat värit, jopa raflaavat tyylit. Eritoten 1990-luvun rohkeat sävyt ovat pinnalla. Toisaalta omaan luontaiseen kauneuteen ja sisäiseen hyvinvointiin satsataan myös.