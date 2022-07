Jos sinulla on herkkä iho, älä riko näitä viittä sääntöä

Vaikka jokaisen iho toimii ja reagoi eri tavoin, on tiettyjä sääntöjä, jotka voivat auttaa reaktioherkän ihon kanssa. Well + Good listasi dermatologin avustuksella viisi yksinkertaista herkän ihon hoito-ohjenuoraa, joita seurata.

1. Vältä hajusteita

Herkkäihoisen on parasta välttää ihonhoitotuotteita, joissa on käytetty hajusteita. Mieto tuoksu voiteessa voi tuntua käytettäessä miellyttävämmältä, kuin oikeasti hajusteeton versio, mutta valitettavasti hajut voivat ärsyttää herkkää hipiää. Ei ole väliä, onko haju peräisin luonnosta vai onko se synteettisesti valmistettu. Hajusteet ihonhoidossa on yleinen ihon ärsytystä aiheuttava tekijä.