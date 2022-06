Älä unohda tärkeää mökkiaskaretta – milloin viimeksi tarkistutit tämän laitteen? Ratkaiseva merkitys hätätilanteessa

LähiTapiolan mukaan suomalaisista joka kolmas tarkastuttaa käsisammuttimensa liian harvoin. Kyselyssä osa kansalaisista ei edes tiennyt, että sammutinta tulee tarkastuttaa tietyin väliajoin! Nyt jos koskaan on hyvä hetki viedä mökillä lepäävä sammutin tarkastettavaksi.

Milloin sammutin pitää tarkastaa?

Vuoden välein: jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Jos mökissä esimerkiksi on talvella kylmä, kesällä kuuma, sammutin tulisi tarkastuttaa joka vuosi ammattilaisella.

Kahden vuoden välein : jos sammutinta säilytetään kodin sisätiloissa, missä lämpötila on tasainen.

Aikarajoista huolimatta tarkastus tai huolto tulee suorittaa aina, jos tarvetta on – jos esimerkiksi sokka on irti tai painemittari näyttää punaista. Jos sammutinta on käytetty, se tulee myös tarkastuttaa tämän jälkeen.