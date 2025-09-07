Ainakin yksi kuoli Venäjän iskettyä Ukrainan Sumyyn

Pelastajat etsivät Venäjän iskusta selviytyjiä Kiovassa 28.elokuuta.
Ukrainalaislehden mukaan Venäjä on tehnyt ukrainalaiskaupunkeihin satoja lennokki-iskuja sunnuntain vastaisena yönä.

Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut Venäjän iskussa maan koillisosassa sijaitsevalle Sumyn alueelle, kertovat paikalliset viranomaiset.

Alueellisen sotilaskuvernöörin Oleh Grygorovin mukaan iskussa haavoittui useita ihmisiä. Haavoittuneiden joukossa on 9-vuotias lapsi.

Venäjä teki lennokki-iskun lauantai-iltana myös Zaporizhzhjaan, kertoo alueen sotilashallinnon johtaja Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Iskussa haavoittui Fedorovin mukaan ainakin 15 ihmistä.

Fedorov julkaisi Telegramissa myös kuvia tuhoutuneista rakennuksista.

Ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan Venäjä on tehnyt ukrainalaiskaupunkeihin satoja lennokki-iskuja sunnuntain vastaisena yönä. Räjähdyksiä on kuultu ainakin Kiovassa, Harkovassa, Dniprossa ja Zaporizhzhjan alueella.

Venäjä on jatkanut iskujen tekemistä ukrainalaisiin siviilikohteisiin samalla, kun Yhdysvaltain välittämät neuvottelut sodan lopettamiseksi vaikuttavat pysähtyneen.

