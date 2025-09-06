Ulkoministeri Valtonen korjasi ennustettaan Ukrainan sodasta synkemmäksi

Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo MTV:n Uutisextrassa pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että Ukrainan sota loppuisi tänä vuonna. Aiemmin hän oli optimistisempi.

Suomi on alkanut suunnitella konkreettista osallistumistaan Ukrainan turvatakuisiin.

MTV:n Uutisextrassa vieraillut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, ettei mitään vaihtoehtoa ole poissuljettu.

Silti Venäjän muuallekin kuin Ukrainaan kohdistama uhka pitää huomioida.

– Liittokunnassa on hyvin vahva yhteisymmärrys siitä, että mikään turvallisuusjärjestely Ukrainalle ei voi eikä saa heikentää liittokunnan omaa puolustusta ja pelotetta, Valtonen painottaa.

Miksi Viron ja Suomen linjat eroavat?

Suomen valtiojohto on vedonnut toistuvasti maamme itärajaan, joka rajoittaa sitä, miten Suomi voi Ukrainaa tukea.

Venäjän rajanaapureista esimerkiksi Liettua on kuitenkin suhtautunut sotilaiden lähettämisen selvästi avoimemmin. Viron pääministeri Kristen Michal on jo luvannut Ukrainalle rauhan jälkeiseen aikaan yhden komppanian verran sotilaita.

Miksi Suomen ja Viron tilanteet ovat niin erilaisia?

– Jokainen valtio tekee omalta kohdaltaan päätöksensä. Me Suomessa etenemme tällä tavalla, Valtonen sanoo.

– Kyse on laajasti myös eduskunnan päätösvallassa olevasta asiasta, varsinkin jos katsotaan yhtään pidemmälle tulevaisuuteen kuin pelkästään tätä hallituskautta.

Toistaiseksi ei tiedetä, minkälaisiin tarkoituksiin sotilaita tullaan tulitauon tai pysyvämmän rauhan yhteydessä tarvitsemaan.

Turvatakuiden luonteesta riippuen Ukraina voi kaivata pelote- tai jopa niin sanottuja ansalankajoukkoja tai perinteisempää sotilaallista kriisinhallintaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi eilen, että mahdollisesti tuhansia länsisotilaita voitaisiin lähettää Ukrainaan osana turvatakuita. Hän piti kuitenkin määristä puhumista liian aikaisena.

"Alkuvuonna kaavailin ja toivoin"

Ukrainan tulevaisuudesta ja turvatakuista on käyty neuvotteluja eri kokoonpanoilla, mutta optimismi rauhansopimukseen pääsemisestä on viime aikoina taas laimentunut.

Elina Valtonen pitää epätodennäköisenä, että sota loppuisi enää tämän vuoden aikana.

– Alkuvuonna kaavailin ja toivoin tietenkin, ja kaikkihan me toivomme, että rauha saataisiin vaikka tänään, mutta... Kyllä tässä pitää olla rehellinen omassa analyysissään siltä osin, että Venäjä ei ole valmis rauhaan, vieläkään.