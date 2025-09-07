Petteri Orpo tuomitsee Venäjän viimeöisen teon: Pakotteita on lisättävä

Petteri Orpo on kommentoinut Venäjän tekemiä iskuja.Lehtikuva
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa, että Venäjään kohdistuvia pakotteita on lisättävä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tuomitsee jyrkästi Venäjän viimeöiset ennennäkemättömän rajut iskut Ukrainaan.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjän lauantain ja sunnuntain välinen hyökkäys oli sen laajin ilmaisku tähän mennessä koko sodan aikana. 

Ilmavoimien mukaan Venäjä iski yön aikana yli 800 lennokilla ja yli 10 ohjuksella, joista valtaosa saatiin pudotettua alas.

Ainakin 11 henkilön kerrotaan kuolleen.

Meidän on lisättävä painetta ja pakotteita Venäjää vastaan, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä englanniksi.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi, että tällaiset tappamiset ovat tahallinen rikos ja sodan pitkittämistä, kun todellinen diplomatia olisi voinut jo alkaa.

Zelenskyi nostaa esiin, että Washingtonissa on toistuvasti sanottu, että neuvotteluista kieltäytymisestä seuraa pakotteita.

– Maailma voi pakottaa Kremlin rikolliset lopettamaan tappamiset – tarvitaan vain poliittista tahtoa, Zelenskyi kirjoitti.

