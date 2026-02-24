Sodan neljäntenä eli kuluneen koko vuoden aikana Venäjä on ISW:n mukaan onnistunut valtaamaan Ukrainassa yli 4 500 neliökilometriä.
Venäjä valtasi Ukrainassa sodan neljännen vuoden aikana enemmän alueita kuin sodan kahtena edellisenä vuotena yhteensä.
Tämä ilmenee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa alusta asti seuranneen yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon tiedoista. ISW:n tiedot on koonnut uutistoimisto AFP.
Sodan neljäntenä eli kuluneen koko vuoden aikana Venäjä on ISW:n mukaan onnistunut valtaamaan Ukrainassa yli 4 500 neliökilometriä. AFP ei analysoinut syitä Venäjän nopeammalle etenemiselle.
Tänään tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.