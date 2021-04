Adenovirus voi selittää Astra Zenecan koronarokotteeseen liitettyä harvinaista hyytymishäiriötä – näissä muissa rokotteissa käytetään samaa tekniikkaa

Koronarokotteen adenovirus on käsitelty niin, että se on elimistölle harmiton eikä se lisäänny ihmisen elimistössä. Adenovirus toimii koronarokotteessa ainoastaan kuljettimena, joka vie rokotteen vaikuttavan aineen ihmisen elimistöön.

Adenovirusta useissa rokotteissa

– Esimerkiksi Johnson&Johnsonin kaikki tapaukset on todettu alle 50-vuotiailla eli haittavaikutuksia on ilmennyt pääosin nuorilla rokotetuilla. Kun tiedetään, että koronatauti itsesään on huomattavasti vaarallisempi iäkkäillä niin, siinä mielesä linjaus että käytetään adenovirusrokotteita iäkkäillä, on perusteltu.