Fimean ylilääkäri: Tiesimme jo silloin, kun myyntilupaa on myönnetty, mitä haittoja koronarokotteista tulee

– Kaikista rokotteista on tullut pääsääntöisesti odotusten mukaisia rokotehaittoja. Eli me tiesimme jo silloin, kun myyntilupaa on myönnetty, että rokotteista tulee raajakipua, lihas- ja nivelsärkyä, kuumereaktioita ja päänsärkyä, Kaukonen sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Tutkimuksissa on ollut kymmeniä tuhansia potilaita tai rokotettuja. Nämä ovat olleet ihan yleisesti tiedossa. Profiili haittavaikutuksista on esittäytynyt tällaisena myös Suomessa, Kaukonen jatkaa.

Johnson&Johnson tekee lisätutkimuksia

– Johnson&Johnsonilla on Yhdysvalloissa rokotettu lähes seitsemän miljoonaa ihmistä ja tapauksia on kuusi. Euroopan unionin alueella näitä tapauksia on ollut määrällisesti enemmän. Toisaalta rokotettujen määrään suhteutettuna Saksakin arvioi, että näitä olisi yksi per sata tuhatta rokotettua. Sinällään puhumme hyvin harvinaisesta haitasta.