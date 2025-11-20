Ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjä puolustaa ympäristöaiheiden tärkeyttä voimakkaasti jylläävän uutisvirran keskellä.

MTV Uutisten ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjä on palkittu Tiedon harava -palkinnolla ansiokkaasta ympäristöjournalismista ja ympäristötietoisuuden herättämisestä.

Mäki-Petäjä on 35-vuotisen uransa aikana MTV Uutisissa keskittynyt luonto- ja ympäristöaiheisiin. Palkinnon myöntänyt Ympäristötoimittajat ry kiittelee hänen ihmisläheistä tapaansa käsitellä aiheita.

– Kun on näin kauan hommia tehnyt, on kiva saada tunnustusta ja vielä ympäristötoimittajilta, jotka tekevät samaa työtä – se tuntuu arvokkaalta, Mäki-Petäjä sanoo.

Hän on tehnyt muun muassa televisio- ja verkkouutisia ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, metsistä, ympäristöpolitiikasta ja yritysten ja tieteen innovaatioista. Löydät lisää hänen tekemiään juttujaan täältä.

Mäki-Petäjä pyrkii ideoimaan myös rakentavia ja positiivisia näkökulmia.

2:04