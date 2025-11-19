Trump kutsui Epstein-asiakirjoista kysellyttä toimittajaa possuksi. Naistoimittajia edustavan järjestön toiminnanjohtajan mukaan Trumpin halventavat kommentit eivät ole vain harmittomia heittoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haukkui yhdysvaltalaismedia Bloombergin kirjeenvaihtajaa possuksi, kun tämä oli kysymässä lisäkysymystä juuri julkaistuihin Jeffrey Epstein -asiakirjoihin liittyen.

Bloombergin Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Catherine Lucey oli kysymässä Trumpilta, miksi tämä on toiminut niin kuin on toiminut, jos asiakirjoissa ei kerran ole mitään syyllistävää.

Trump keskeytti kysymyksen, osoitti Luceyta sormella ja sanoi: “Hiljaa. Hiljaa, possu.” Tilanteen voit katsoa jutun videolta.

Inhottavaa ja halventavaa käytöstä

Välikohtaus tapahtui perjantaina, kun Trump kohtasi median edustajia Air Force One -lentokoneessa, ja se on herättänyt vastareaktioita toimittajien keskuudessa.

"Inhottavaa ja täysin tuomittavaa", CNN:n ankkuri Jake Tapper kirjoitti X:ssä