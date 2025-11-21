Sumuverho-palkinto jaetaan vuosittain taholle, joka vaikeuttaa tiedonsaantia.
Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuotuisen Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä Pohjanmaan poliisilaitokselle.
Palkintoa perustellaan sillä, että poliisilaitoksen viestintä, erityisesti viestintäpäällikkö Mikael Appel, pyrkii usein torppaamaan median yhteydenotot tutkinnanjohtajiin siirtämällä tiedotusvastuun itselleen. Median kysymyksiin Appel kuitenkin vastaa harvoin, yhdistys sanoo.
Esimerkki Pohjanmaan poliisilaitoksen tiedottamisesta on Oikeustoimittajien mukaan kadonneen Karfin perheen tapaus viime kesältä.
Poliisi julkaisi kadonneen perheen vanhempien nimet ja kuvat, koska tarvitsi median apua, mutta tutkinnanjohtaja Tony Rauma lakkasi pian tiedotteen julkaisun jälkeen vastaamasta median yhteydenottoihin puhelimitse.
Oikeustoimittajien mukaan poliisin toiminta tekee suurta julkista mielenkiintoa herättäneen tapauksen totuudenmukaisen uutisoinnin erityisen haastavaksi.
– Tilanteessa, jossa poliisi itse teki hyvin poikkeuksellisen ulostulon ja kaipasi tiedotusvälineiltä apua yleisövihjeiden saamiseksi, olisi ollut syytä noudattaa avoimempaa tiedotuslinjaa, palkintoperusteissa sanotaan.
"Tullin taustatilaisuudet lähes legendaarisia"
Oikeustoimittajien Valokeila-palkinnon avoimuudesta saa tänä vuonna Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen. Yhdistyksen mukaan Sinkkonen on suhtautunut koko uransa ajan erittäin myönteisesti yhteistyöhön median kanssa.