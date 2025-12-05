Suomen Tietotoimiston hallitus on päättänyt jatkaa STT:n toimintaa uutis- ja kuvatoimistona.

STT aloittaa taloutensa vakauttamiseksi muutosneuvottelut, joista voi alustavan arvion mukaan seurata 25 henkilötyövuoden vähennykset. Niistä valtaosa kohdistuisi toimitukseen.

Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 88 ihmistä. Osa STT:n toiminnoista on rajattu neuvotteluiden ulkopuolelle.

Syyskuussa STT:n pääomistajan Sanoma Media Finlandin (SMF) uutismediat Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi ilmoittivat vähentävänsä merkittävästi tai luopuvansa STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käytöstä. SMF on ollut STT:n suurin asiakas.

STT:n hallitus ja johto ovat syksyn aikana työskennelleet kansallisen uutistoimiston pelastamiseksi.

– Olemme tulevan toiminnan suunnittelussa varmistaneet, että STT tarjoaa edelleen luotettavaa uutis- ja kuvapalvelua kaikista merkittävimmistä ja kiinnostavimmista aiheista ympäri vuorokauden, toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen sanoo tiedotteessa.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 15.11.