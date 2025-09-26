Viranomaiset eivät ole onnistuneet vahvistamaan tuoreita epäilyjä.

Tanskassa Aalborgin lentokentän ilmatila suljettiin jälleen paikallista aikaa myöhään torstai-iltana.

Pohjois-Jyllannin poliisin mukaan ilmatila avattiin uudelleen alkuyöstä puoli yhden aikaan. Ilmatila ehti olla suljettuna vajaan tunnin.

Poliisin mukaan ilmatilan sulkemisen syynä oli epäilty droonitoiminta. Viranomaiset eivät ole saaneet vahvistettua epäilyjä.

– Emme ole onnistuneet löytämään sieltä mitään, emmekä ole pystyneet vahvistamaan, että alueella olisi ollut drooneja, poliisin edustaja Christian Tilsted sanoi.

Havainnot epäillystä droonista olivat olleet poliisin tekemiä.

Tilstedin mukaan poliisi on ollut paikalla Aalborgin lentokentällä koko torstain ja on siellä yhä. Tuoreimman drooniepäilyn jälkeen paikalle on myös lähetetty lisää poliiseja.

Flightradar24-tarkkailusivuston mukaan ilmatilan sulkemisen vuoksi yksi lento peruttiin ja toinen käännytettiin takaisin Amsterdamiin. Sivusto kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Poliisin edustajan mukaan ei ole tiedossa, onko Aalborgin kentällä odotettavissa lisää ilmatilan sulkuja lähipäivinä. Hän korosti, että lentokenttä itse tekee päätöksen ilmatilan sulkemisesta.

Puolustusministeri: Kyse hybridihyökkäyksestä

Aalborgin lentokentän ilmatila oli suljettuna myös keskiviikkoillan ja torstain vastaisen yön aikana, kun kentällä oli havaittu drooneja. Havaintoja tehtiin myös kolmella muulla lentokentällä, ja Billundin lentokentän ilmatila niin ikään suljettiin hetkellisesti torstaiaamuna.

Tanskan poliisi ja sotilastiedustelu sanoivat torstai-iltana tiedostustilaisuudessa, ettei niillä edelleenkään ole käsitystä siitä, mikä taho on ollut Tanskan lentokenttien droonihäirinnän takana.

Tanskan poliisi kertoi kuitenkin epäilevänsä, että Aalborgin lentokentän ilmatilan häiritseminen drooneilla keskiviikkoiltana ja torstain vastaisena yönä olisi yhteydessä maanantaina tapahtuneeseen Kööpenhaminan lentokentän häiritsemiseen.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kertoi aikaisemmin torstaina, että droonihavainnoissa on kyse hybridihyökkäyksestä.

Puolustusministerin mukaan Tanska ei ole sotilaallisessa vaarassa. Hänen mukaansa hybridihyökkäyksellä on tarkoitus herättää pelkoa.

Venäjä on kiistänyt olleensa Tanskassa havaittujen droonien takana. Venäjän Tanskan-suurlähetystö sanoi, että lentokentillä raportoidut häiriöt ovat olleet lavastettu provokaatio.

