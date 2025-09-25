Useita lentokenttiä joutui droonihäirinnän kohteeksi viimeyönä Tanskassa.
Venäjä kiistää olleensa Tanskassa havaittujen droonien takana.
Venäjän Tanskan-suurlähetystö sanoo, että Tanskan lentokentillä raportoidut häiriöt olivat lavastettu provokaatio.
Pääministeri puhunut Rutten kanssa
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo puhuneensa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa maan lentokentillä tehdyistä droonihavainnoista.
Nato ja Tanska tekevät pääministerin mukaan yhteistyötä turvallisuuden varmistamiseksi.
Rutte kirjoittaa X:ssä, että Nato suhtautuu droonihavaintoihin hyvin vakavasti. Rutten mukaan liittolaiset pyrkivät varmistamaan, että kriittinen infrastruktuuri on turvattu.