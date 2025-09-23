Oslon ja Kööpenhaminen lentokentät suljettiin droonihavaintojen takia.

Tanskan Kööpenhaminassa sijaitseva, maan suurin lentoasema Kastrup suljettiin maanantai-iltana hieman ennen kello puolta yhdeksää.

Lentoliikenne pysäytettiin täysin droonihavaintojen vuoksi. Illan lentoliikenne ohjattiin muille kentille.

Ilmatila avattiin noin kello 00.30.

Viranomaistietojen mukaan lentokentän ilmatilassa havaittiin kaksi tai kolme tunnistamatonta droonia.

Sulun uskotaan aiheuttavan viivästyksiä lentoihin. Kööpenhaminan lentokenttä kehottaa matkustajia tarkkailemaan lentojen tiedot lentoyhtiöiltä viestipalvelu X:ssä.

– Kööpenhaminan lentokenttä avataan uudelleen droonien aiheuttaman sulkemisen jälkeen. Viivästyksiä ja peruutuksia on kuitenkin luvassa. Matkustajia pyydetään tarkistamaan tiedot lentoyhtiöltään, julkaisussa kerrotaan.

Tanskan poliisi on käynnistänyt yhteisen tutkinnan maan puolustusvoimien ja suojelupoliisin (PET) kanssa droonihavainnoista, jotka sulkivat tilapäisesti Kööpenhaminan lentokentän myöhään maanantaina. Poliisi kertoi asiasta alkuyöstä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Lehdistötilaisuus järjestettiin sulun jälkeen.

Poliisin mukaan alueella oli havaittu kaksi tai kolme tunnistamatonta dronea.

Kööpenhaminan poliisin Anette Østenfeldt kertoi Ruotsin SVT:lle droonien liikkuneen alueella kello 20.30 lähtien.

– Viisitoista minuuttia sitten poliisi näki dronen meren yllä Tanskan ja Ruotsin välillä, Østenfeldt kertoi SVT:lle hieman ennen kello 22.30 maanantai-iltana.

– Ne ovat isoja, eivätkä harrastedrooneja, hän sanoi.

Tilanne Oslossa

Myös Oslon Gardemoanin lentokenttä Norjassa suljettiin maanantai-iltana droonihavaintojen vuoksi.

Havainnot tehtiin pian Tanskan havaintojen jälkeen.

Maanantai-iltana yhdeksän aikaan norjan poliisi pidätti kaksi ulkomaalaistaustaista henkilöä, kun drooni lensi kielletyllä alueella sotilasalueella Akershusin linnoituksessa Oslossa.

Noin kello 23.30 Lentokentän kaikki liikenne ohjattiin yhdelle kiitotielle. Kello 00.30 ilmailuviranomainen Avinor ilmoitti, että Oslon lentokenttä oli suljettu kokonaan uuden droonihavainnon vuoksi. Kymmenkunta lentoa jouduttiin ohjaamaan muualle.

Kenttä avattiin kello 03.30.

Norjan ja Tanskan viranomaiset tekevät yhteistyötä selvittämiseksi, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

Lähteet: STT, SVT, VG, Expressen.