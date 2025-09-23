Tanskan poliisi kommentoi lentokentän sulkeneita drooneja.
Tanskan Kööpenhaminassa sijaitseva, maan suurin lentoasema Kastrup suljettiin maanantai-iltana hieman ennen kello puolta yhdeksää.
Lentoliikenne pysäytettiin täysin droonihavaintojen vuoksi.
Jens Jespersen Tanskan poliisista kertoo tiistaiaamuna järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että drooneja operoi "kyvykäs toimija".
Tämän hetkisten tietojen mukaan ei ole käsitystä siitä, kuka drooneja operoi. Poliisin arvion mukaan, ihmisiin ei kuitenkaan kohdistunut välitöntä vaaraa.
Kastrupin lentoaseman mukaan yhteensä 31 lentoa jouduttiin ohjaamaan muualle ja sulku vaikutti kokonaisuudessaan noin 20 000 matkustajaan.
Droonit katosivat
Myös Oslon Gardemoanin lentoasema suljettiin yön aikana droonihavaintojen vuoksi. Tanskan poliisin mukaan tapahtumien yhteyttä selvitetään edelleen, eikä tällä hetkellä yhteistä tekijää ole pystytty osoittamaan.
Tanskan poliisista kerrotaan, että "droonit hävisivät", eikä niitä sen jälkeen pystytty paikantamaan. Droonit tulivat eri suunnista. Aiempien tietojen mukaan drooneja oli kaksi tai kolme.
– Tämä tekijä halusi osoittaa kyvykkyytensä toimintaan, poliisista kerrotaan.
Pakkolasku sulun aikana
SVT kertoo Extrabladetin tietoihin viitaten,, että SAS-yhtiön kone joutui tekemään pakkolaskun Kastrupin kentälle ilmatilan ollessa suljettuna. Pakkolasku tapahtui noin kello 23 aikaan.
Tanskan lentoviranomainen Naviair ilmoitti, että koneen oli laskeuduttava, koska sen polttoaine ei olisi riittänyt sen uudelleenohjaamiseen toiselle lentokentälle.
Zelenskyi osoittaa Venäjälle
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vihjailee Venäjän loukanneen Tanskan ilmatilaa.
Zelenskyi mainitsi asiasta viestipalvelu X:ssä, kun hän kertoi tapaamisestaan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtajan Kristalina Georgievan kanssa New Yorkissa.
Zelenskyi viittaa viestissään vain eilisiin ilmatilaloukkauksiin Kööpenhaminassa, mutta ei mainitse lentokentän tapahtumia tai drooneja erikseen.
Presidentti vaati viestissään liittolaismailta aktiivista vastausta Venäjän provokaatioihin.
