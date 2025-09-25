Ruotsalaismediat uutisoivat droonihavainnoista Tukholmassa.

Ruotsissa Tukholmassa poliisi kertoo saaneensa hälytyksen yhdestä tai useammasta epäillyistä droonista ilmatilassa Tukholman eteläpuolella. Poliisi sai hälytyksen 11.30 paikallista aikaa.

Ilmoituksen teki Tukholman lentokentälle matkalla ollut lentäjä, joka kertoi havainneensa yhden tai kaksi droonia ilmassa. Tapauksen ei oleteta liittyvän mihinkään Tukholman lentokentistä.

Dronen lentäjää tai drooneja ei ole vielä löydetty.

Asiasta uutisoivat muun muassa Ruotsin TV4 ja SVT.