64-vuotiaan naisen aivoista löytyi loismato Australiassa – "Se on elossa ja kiemurtelee"

Ihmisaivoista löytyi käärmeissä tavallisesti elävä loismato ensimmäistä kertaa koskaan. Australiassa 64-vuotiaan naisen aivoista löytyi kahdeksan sentin mittainen mato, joka oli löytyessä elossa, kertovat muun muassa The Guardian ja Al Jazeera .

" Kyseessä on ensimmäinen ophidascaris-ihmistapaus maailmassa"

Matolöydöksestä kertoivat Australian yliopiston ja Canberran sairaalan lääkärit ja tutkijat. Tapausraportti julkaistiin Emerging Infectious Diseases -lehdessä. Mato poistettiin aivoleikkauksen aikana, mutta on mahdollista, että sen munia on päätynyt myös naisen elimiin, kuten keuhkoihin ja maksaan.

– Kyseessä on ensimmäinen ophidascaris-ihmistapaus maailmassa. Tietojemme mukaan kyseessä on myös ensimmäinen tapaus, joka liittyy minkä tahansa nisäkkään aivoihin, ihminen mukaan lukien, infektiotautien asiantuntija Sanjaya Senanayake kommentoi.

Ophidascaris robertsi -sukkulamadon isäntänä toimivat yleensä verkkopytonit. Tavallisesti madon toukkia on piennisäkkäissä, joita käärme nauttii ravinnokseen. Tämän jälkeen madon elinkaari jatkuu käärmeessä.

Koki moninaisia oireita madon vuoksi

"Voi luoja, et usko, mitä juuri löysin..."

Neurokirurgi Hari Priya Bandi oli kuitenkin järkyttynyt löytäessään madon leikkauksen aikana. The Guardianin mukaan Bandi ilmoitti löydöstään Senanayakelle sanoen "voi luoja, et usko, mitä juuri löysin tämän naisen aivoista. Se on elossa ja kiemurtelee".