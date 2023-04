50-luvulla Neuvostoliittokin jätti hakemuksen Natoon – tällaisesta poliittisesta epävarmuudesta Pohjois-Atlantin liitto sai alkunsa

– Itämeren Stettinistä Adrianmeren Triesteen on laskeutunut rautaesirippu mantereen lävitse. Linjan takana ovat kaikki Keski- ja Itä-Euroopan vanhojen valtioiden pääkaupungit. Varsova, Berliini, Praha, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest ja Sofia. Kaikki nämä kuuluisat kaupungit ja niitä ympäröivä väestö sijaitsevat Neuvostoliiton piirissä ja ovat tavalla tai toisella, eivät ainoastaan Neuvostoliiton vaikutusvallan vaan myös Moskovan hyvin korkean ja kasvavan kontrollin alla, Ison-Britannian pääministeri Winston Churchill kuvaili kuuluisassa Rautaesirippu-puheessaan vuonna 1946 .

Suomesta tuli osa Neuvostoliiton puskurivyöhykettä

Meinander kuvailee, että Venäjän suuri kertomus kansakunnalleen on ollut se, että se on koko ajan uhattuna. Stalinin päätös jämähtää Keski-Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen pitämään asemia tarkoitti sitä, että Neuvostoliitto tarvitsi puskurivyöhykkeitä.

– Vanhojen imperiumien käsitys ei ole se, että heillä olisi tarkkoja rajoja, vaan heillä on vaikutuspiiri, mistä pitää kiinni. Jos heillä ei ole siitä otetta, sen ottaa kilpailija.

Siksi on varsin erikoista, että vuonna -54 myös Neuvostoliitto haki Naton jäsenyyttä . Miksi Neuvostoliitto teki näin?

– Neuvostoliitto ja myöhemmin Venäjä on pitkään puhunut uudesta eurooppalaisesta turvallisuusjärjestelmästä. Tällä se on käytännössä aina tarkoittanut, että takaus, joka Euroopalla on Yhdysvalloilta, olisi heikentynyt ja menettänyt merkityksensä.