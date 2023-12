Kirja-arvio: Näin Saksa ja Neuvostoliitto tanssivat kohtalontangoa ennen kuin tankit vyöryivät rajan yli

Uitton ja sotahistorioitsija, eversti evp. Aki Rauhalan teos on perusteellinen ja yksityiskohtainen, joskin paikoin raskaslukuinen, sukellus kahden keskeisen eurooppalaisen vallan suhteisiin. Rautala on kirjoittanut ajanjaksosta sodan päättymisen jälkeen vuoteen 1938, Uitto 1939–1941.

"No, kuinka nyt Hitler voi sotia meitä vastaan, kun hän on myöntänyt sellaisia lainoja? Se on mahdotonta. Saksan liike-elämän piirit ovat liian voimakkaita, ja he ovat satulassa", Stalin totesi.