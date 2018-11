Euroopan rajoja on piirretty uusiksi verellä ja teräksellä – sadassa vuodessa mantereen kartta on muuttunut kaleidoskoopin lailla

Romanovien romahdus toi uusia valtioita

Balkanilla kartanpiirtäjille töitä

Harppi-Saksa tuli, Stalin nielaisi Baltian maat

Baltian maat katosivat neuvostotasavalloiksi. Puolan rajoja muokattiin ja siirrettiin länteen, joten Saksankin itäraja siirtyi, ja Itä-Preussin nielaisi Josif Stalin. Se on nykyään Venäjään kuuluva Kaliningradin alue. Neuvostoliittokin siirtyi rajoillaan paikoin länteen päin.

Rautaesiripun romahdus muutti taas rajoja

Balkanilla veriset itsenäistymiset

Kaikki eivät tunnusta Kosovoa

Ainakin toistaiseksi virallisesti, vaikka Venäjä liitti Ukrainaan kuuluvan Krimin itseensä hyökättyään ja vallattuaan niemimaan 2014. Liitosta ei ole Euroopassa yleisesti hyväksytty, kuten ei ole myöskään Kremlin junailemat separatistiset alueet. Venäjä on vallannut alueita myös Georgiassa.

Historia kertoo, että Euroopan kartasta on otettu lukemattomia rajamuunneltuja painoksia.

Rajamuutoksia EU:n sisällä?

Kuluneen vuosisadan aikana Euroopan rajoja on siirrelty erityisesti idässä, kaakossa ja koillisessa. Länsi on päässyt tässä mielessä vähällä, mutta EU:ssakin on liikkeitä uusien valtioiden muodostamiseksi.