Jaltan konferenssista 75 vuotta – salaisella kokouksella valtava vaikutus Eurooppaan: "Suomen asiaa ei tuolla tarvinnut enää pohtia"

Suomessa ensimmäiset vapaat vaalit Euroopassa sodan jälkeen

Jaltan konferenssilla vaikutusta vieläkin

Roosevelt puolestaan lähti siitä, että jokaisella maalla on oikeus valita itse järjestelmänsä. Jälkikäteen on Nyyssösen mukaan mietitty, oliko Roosevelt ehkä naiivi.

Churchillin kanta on mielenkiintoinen ja vähemmän tunnettu, sillä hän oli valmis osallistumaan Euroopan jakopolitiikkaan. Ennen Jaltaa Churchill oli nimittäin tehnyt salaisen sopimuksen Stalinin kanssa.

– Churchill oli vieraillut lokakuussa 1944 Moskovassa, ja siellä hän ja Stalin olivat tehneet tupakkiaskin kanteen sellaisen diilin, jossa he jakoivat maita prosentuaalisesti. Esimerkiksi Romania oli 90 prosenttia ja Bulgaria 75 prosenttia Neuvostoliiton etupiirissä ja Jugoslavia ja Unkari noin 50 prosenttisesti. Jos halutaan puolustaa Churchillia, niin hän halusi pelastaa sen, mikä pelastettavissa oli.

– Kyllä Jaltan perinne on vaikuttanut siihen, minkälainen mentaliteetti ja poliittinen asetelma on Itä-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa. Kun kylmä sota päättyi, luultiin, että Itä-Eurooppa aika nopeasti tulee siihen, missä Länsi-Eurooppa on, mutta näin ei ole käynyt. Prosessi onkin osoittautunut mutkikkaammaksi, Rentola sanoo.