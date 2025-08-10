18 vuotta muhinut riita kiehui yli – miehet kaatoivat luvatta 1,5 hehtaaria toisen metsää

Myyjä kyllästyi vanhaan metsäkauppariitaan ja hakkautti luvatta toisten metsää 1,5 hehtaarin pinta-alalta. Omankädenoikeus toi ehdollista vankeutta.

Luvaton uudishakkuu tapahtui huhti–toukokuussa 2021 Haapavedellä.

Tapahtumat juontavat juurensa vuoteen 2003, jolloin mies myi metsää. Kauppojen ehtona oli, että myyjälle jää rakennuspuunotto-oikeus kotitarpeisiin.

Kauppojen jälkeen uudet metsänomistajat eivät kuitenkaan antanut myyjän ottaa puita metsästään. Riita jatkui vuositolkulla ja myyjä rakensi tänä aikana useampia rakennuksia, joihin olisi tarvinnut puuta.

Koska vastapuoli ei rakennuspuita suostunut metsästään antamaan, myyjän oli ostettava ne ulkopuolelta.

Sovitushakkuu

Vuonna 2017 metsää myynyt mies rakensi konehallin. Hän kertoi tuolloin sopineensa metsänomistajien kanssa, että nämä korvaisivat puolet hänen konehallinsa rakennuspuista, koska eivät olleet antaneet ottaa puita metsästään.

Kun maksun aika tuli, metsänomistaja ei suostunutkaan maksamaan laskuja.

Vuosikausia jatkunut riita metsäkaupoista kaihersi myyjää niin syvästi, että vuonna 2021 hän sai tarpeekseen. Myyjä oli silloin 88-vuotias ja lähetti 63-vuotiaan poikansa kaatamaan riidan kohteena ollutta metsää väkisin.

Mies katsoi, että myymällä kaadetut puut hän saisi korvauksen siitä, ettei ollut saanut sovittuja rakennuspuita kuluneiden vuosien aikana.

Puut eivät menneet kaupaksi

Poika teki työtä käskettyä ja kaatoi puut metsäkoneillaan, koska tiesi rakennuspuiden otto-oikeudesta. Mitään lupia poika ei isältään kysellyt vaan kertoi luulleensa, että asiat olivat kunnossa.

Tosiasiassa Metsänhoitoyhdistys oli evännyt metsänkäyttöluvan isältä, koska puiden kaatamiselle ei ollut metsänomistajan lupaa. Metsää myyneen miehen haaveet hyvitysrahoista kaatuivat, kun mikään taho ei suostunut ostamaan luvattomasti kaadettuja puita.

Kun luvaton hakkuu selvisi metsänomistajalle, tämä yritti paikata vahinkoja myymällä kaadetut puut sahatavaraksi. Puut oli omistajan mukaan kaadettu kuitenkin liian varhain, eikä saha suostunut ostamaan niitä.

Lopulta omistaja sai osan puista myytyä kuitupuuksi. Kuitupuun hinta on jopa yli kaksi kertaa alhaisempi kuin tukkipuusta maksettava hinta.

Myymättä jääneet puut omistaja piti itsellään.

Metsänomistaja laski, että vahinkoa luvattomasta hakkuusta aiheutui noin 23 500 euroa. Summa kattaa puiden hinnan lisäksi metsän uudistamisen ja vahingoittuneen metsätien korjauksen.

"Omankädenoikeus ei ole sallittua"

Tapaus eteni poliisille ja myös Oulun käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeus ei uskonut, etteikö poika olisi tiennyt isänsä myymään metsään liittyvästä pitkäaikaisesta riidasta tai siitä, ettei heillä ollut lupaa kaataa toisten metsää.

Oikeus myös katsoi, että koska luvattoman kaadon tarkoituksena oli myydä puut ja pitää kaikki rahat itsellä, kyse ei ollut sopimukseen kirjattu rajoitettu rakennuspuiden ottaminen omaan käyttöön.

Oikeuden mukaan metsänomistaja ei ollut maksanut myyjän konehallin rakennuskustannuksia, koska asiasta ei ollut etukäteissopimusta. Lisäksi osa laskuista koski rakennuselementtejä.

Oikeus muistutti, ettei omankädenoikeus ole sallittua.

Käräjäoikeus totesi, että metsänomistajalla on oikeus ihan itse päättää hakkuista metsissään. Tässä tapauksessa omistaja ei ollut suunnitellut puidensa kaatamista.

Ehdollista vankeutta

Oulun käräjäoikeus katsoi, että mies ja hänen poikansa syyllistyivät laittomalla metsänhakkuulla törkeään vahingontekoon. Oikeus tuomitsi molemmat miehet viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Lisäksi käräjäoikeus määräsi kaksikon maksamaan metsänomistajille 18 000 euroa vahingonkorvauksia ja näiden reilun 3 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Tuomitut valittivat ratkaisusta Turun hovioikeuteen ja vaativat syytteen hylkäämistä.

Myös hovioikeuden mukaan rikos täytti vahingonteon tunnusmerkistön. Puiden kaato hävitti paikalla kasvaneen metsän ja vaikutti myös tilan arvoon.

Hovioikeus katsoi, että puita kaadettiin 1,5 hehtaarin alueelta 220 kuutiometriä ja niiden arvo oli 19 000 euroa.

Hovioikeus määräsi tässä vaiheessa 90-vuotiaan isän ja 65 vuotta täyttäneen pojan maksamaan metsänomistajille vahingonkorvauksena reilut 14 000 euroa ja näiden oikeudenkäyntikulut, jotka olivat kasvaneet tähän mennessä noin 4 400 euroon.