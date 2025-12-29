Mies vangittiin epäiltynä tapon yrityksestä.
Lounais-Suomen poliisi tutkii varhain joulupäivän aamuna Porissa tapahtunutta väkivallantekoa tapon yrityksenä.
Poliisi epäilee täysi-ikäisen miehen lyöneen teräaseella toista henkilöä ravintolan edustalla. Epäilty otettiin kiinni tapahtuneen jälkeen yksityisasunnosta. Poliisin mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti ja epäilty on selvittänyt tapahtumia omalta osaltaan.
Poliisin mukaan osallisilla on eriävät mielipiteet siitä, mikä johti tekoon. Poliisi tämänhetkinen tieto on se, että osalliset eivät tunteneet toisiaan etuudestaan.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi miehen sunnuntaina todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.