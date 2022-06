Nainen suuttui uusille naapureilleen pihatöistä ja haastoi oikeuteen – hävisi jutun ja joutuu maksamaan itse kymmenien tuhansien korvaukset

Korvaussummassa on kyse oikeudenkäyntikuluista, jotka paisuivat käräjä- ja hovioikeuskäsittelyn myötä suuriksi. Niin käräjäoikeus kuin hovioikeuskin katsoi, että naisen vaatimukset olivat perusteettomia.

Vanha sopimus

Käräjäoikeus eri linjoilla

Nainen vaati itse solmimaansa sopimukseen muutosta

Lakimies paiski töitä muuttuneen kanteen takia

– Vastaajien avustaja on myös hoitanut tehtävänsä ammattitaitoisesti, käräjäoikeus kehui.

