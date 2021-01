15 faktaa, joita et ehkä tiennyt Joe Bidenista: Harjoitteli erikoisella tavalla eroon änkyttämisestä – ei juo alkoholia, mutta rakastaa jäätelöä

1. Bidenilla on kaksi saksanpaimenkoiraa: Champ ja Major.

2. Biden kärsi lapsuudessaan änkyttämisestä. Hän on harjoitellut kovasti puheiden pitämistä ja lasten tietosanakirja kertoo, että tällaista treeniä Biden on tehnyt jopa pikkukiviä suussaan. Liekö tässä yksi syy siihen, ettei Biden tohtinut saada sanaa suustaan vaaliväittelyssään Trumpin kanssa , jossa Turmp tunnettuun tyyliinsä keskeytti Bidenin jatkuvasti, eikä suunvuoroa olisi varmasti saanut paraskaan puhuja.

3. Bidenin lempielokuva on Chariots of Fire,Tulivaunut, vuodelta 1981. Tulivaunut pohjautuu tositapahtumiin brittiläisistä urheilijoista, jotka valmistautuivat vuoden 1924 kesäolympialaisiin. Elokuvan on ohjannut Hugh Hudson ja se sai aikansa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.