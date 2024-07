Hunter Biden häärää yhä tiiviimmin Valkoisessa talossa – presidentin neuvonantajat hämmästyivät: "Mitä helvettiä?"

– Olen nähnyt, kuinka isäni on elämänsä aikana ottanut vastaan lukemattomien tavallisten amerikkalaisten tuskan. Hän on antanut heille henkilökohtaisen puhelinnumeronsa, koska hän halusi heidän soittavan hänelle, kun heitä sattuu. Kun heidän viimeisetkin toiveensa olivat karkaamassa käsistä. Tämä ehdoton rakkaus on ollut hänen Pohjantähtensä presidenttinä ja vanhempana.