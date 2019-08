13-vuotias tyttö jäi auton alle ylittäessään suojatietä Lahdessa, kuljettaja ei edes noussut autosta – järkyttynyt äiti: "On ihme, että hän selvisi tuollaisesta tällistä"

"Joku suojelusenkelihän siinä on mukana ollut"

– Selkäkipua hän valittaa, ja sitä nyt seurataan. Lisäksi hänellä on toinen puoli kasvoista täysin ruhjeilla. Aika näyttää, millainen lopputulema on, eli miten syvät haitat tästä jää, Nurmi sanoo.

– Joku suojelusenkelihän siinä on mukana ollut. Ei tuollaisesta tällistä pitäisi kenenkään kaiken järjen mukaan selvitä. On ihme, että hän selvisi.

"Kaupungissa vallitsee välinpitämättömyyden kulttuuri"

Lahtelaisena Nurmi arvioi, että kaupungissa vallitsee välinpitämättömyyden kulttuuri, joka on nähtävissä myös liikenneturvallisuudessa. Hän toivoo, että tapauksen jakaminen herättää autoilijoita miettimään omaa liikennekäyttäytymistään.

– Kyllähän lapsille on aika vaarallisia nämä risteykset, joissa ei ole valoja, vaikka kuskithan niitä autoja ajaa. Lahden keskustassa on monta vaaranpaikkaa, ja kun mietitään kuinka monta kouluakin siellä on, Nurmi kertoo.